Венера сделала выбор: этот знак зодиака фортуна сделает счастливчиком — весь июнь и июль сплошная удача

На этот раз она выделила Овна. Именно он был избран Венерой, а значит, что у представителей этого знака будет исключительно белая полоса. Астролог подчеркнула, что целых два месяца будет длится эта фортуна.

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«Июнь и июль для Овнов обернутся страстным и эмоциональным периодом. Они должны быть готовы к конфликтам со второй половинкой, но разбушевавшуюся энергию необходимо направить в работу. Только в этом случает представители этого знака зодиака смогут добиться желаемого карьерного взлета», — заявила эксперт, пишет 7days.

Однако трудности все же возникнут. Этот знак зодиака должен будет пережить проблемы в отношениях. Но это приведет к новым свершениям на работе и карьерному росту.