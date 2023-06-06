Смеялись над француженками, а теперь так делают все: аромат держится на коже 24 часа — трюк, как продлить стойкость

Делимся полезным лайфхаком на лето — как продлить стойкость аромата. Замечали, что иногда одинаковые духи на разных женщинах слышатся совершенно иначе — на одних дольше, стоит воспользоваться парфюмом другим леди — как он тут же выветривается. Все просто — есть маленькая хитрость. Далеко не все знают, как правильно носить духи, чтобы аромат был слышен 24 часа.

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Итак, эксперты в области парфюмерии дали понять, что многие женщины забывают о самом важном пункте, когда используют духи — при разбрызгивании флакон нужно подносить как можно ближе к телу. Иначе аромат распылится в воздух, и никакого шлейфа не остается.

Также духи лучше наносить точечно, особенно на линию шеи, запястья.

По материалам Voice