Кому положена прибавка в 2500 рублей — как пенсионерам получить эти деньги

Каждый пожилой человек может рассчитывать на определенную прибавку к пенсии уже в июле. Для этого необходимо выполнить определенное условие в том же месяце. Подробнее об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

Еще больше важных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Получить дополнительные деньги в июле может любой пенсионер. Для этого нужно перевести процесс получения пенсии в определенный банк.

Так называемую приветственную выплату в настоящее время пенсионерам выдают сразу в нескольких финансовых учреждений. Максимальная сумму составляет 2500 рублей исключительно у одного из банков, у других учреждений этот показатель значительно ниже — всего 1000 рублей.

Пенсионеры должны завести банковскую карту в указанной организации, и после этого ему начислять приветственную прибавку к пенсии.

По материалам primpress