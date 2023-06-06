Грядет настоящий геошторм — готовьтесь: названы точные даты магнитных бурь в июне

На этот раз катаклизмы будут идти друг за другом. Еще одна вспышка будет 19-го числа. Она будет держать народ в напряжении до 20 июня, пишет Kurer-sreda.ru. Ее сила тоже будет достигать 4 баллов.

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По словам экспертов, потом будет затишье до 28 июня. Но в конце месяца ожидается солнечная атака. Вечером 28 июня на Землю обрушится магнитная буря в 4 балла и она не утихнет до вечера 30-го числа.

Напомним, в период магнитных бурь метеозависимые люди зачастую чувствуют себя хуже обычного. Врачи рекомендуют отказаться от вредных привычек, посещения бани и физических нагрузок.