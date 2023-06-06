Названа лучшая замена гель-лаку — топ 2023 года

Гель-лак вреден для ногтей, это уже доказали практически все специалисты. Он разрушает структуру ногтя и делает их ломкими.

Много лет не было никакой замены гель-лаку, однако настал тот момент, когда что-то придумали. И речь идет о специальных пленках, которые сделают маникюр не менее красивым, чем гель-лак.

«Подойдет как аллергикам, так и девушкам, получившим химический или тепловой ожог ногтевой пластины. Это главный тренд 2023 года», - заявила мастер ногтевого сервиса Яна Бежанова в беседе с «А теперь внимание!».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».