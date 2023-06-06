Избавитесь от муравьев навсегда: пустятся наутек после первой же обработки — простой рецепт

Чтобы прогнать муравьев с дачного участка, не нужно тратить бешеные деньги на специальные средства или прилагать огромные физические усилия.

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По словам бывалых огородников, вопрос решается намного проще. Вредители покинут насиженное место, если полить их жилье отваром корицы. Для его приготовления вам потребуется 2 литра воды и пара палочек ароматной специи.

Бросьте корицу в слабо кипящую воду и подождите ровно 6 минут. Когда время пройдет, остудите состав и полейте им муравьиное гнездо. А если вам не хочется ничего варить, то можете просто посыпать проблемное место молотой специей.

После проделанной работы вредители спешно покинут вашу территорию.

Источник: издание belnovosti.by