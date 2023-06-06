Все делают это неправильно: в какой отсек стиралки на самом деле нужно насыпать порошок

В современных стиральных машинках есть три отсека для моющих средств: один для кондиционера и два для стирального порошка.

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И почти все используют эти отсеки неправильно. Кто-то насыпает порошок в оба отсека, а кто-то только в тот, что поменьше. Если вы будете постоянно так делать, то расход порошка будет большим и вещи простирываются хуже.

Менее глубокий отсек предназначен только для стирки с замачиванием. Если вы не включаете этот режим, то не нужно размещать в лотке порошок. Используйте только более объемный отсек.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»