По совету прачки бросили в стиральный порошок 3 ложки соды: такого эффекта не ожидали!

Любой стиральный порошок, даже самый дешевый, станет максимально эффективным, если в него добавить пищевую соду.

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В отсек для порошка стиральной машинки насыпьте стиральный порошок, а также 3–4 столовых ложки соды. Запустите стирку.

После завершения процесса вещи вернутся в первоначальное состояние: уйдут желтые ободки и круги пота, серые разводы в зоне воротничка, слой грязи на краях изделий.

Вещи станут свежими, чистыми, белоснежными. Отметим, что более тяжелые пятна вроде следов от вина, соуса или других въедливых веществ придется отстирывать пятновыводителями.

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка»