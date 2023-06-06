Как удвоить урожай чеснока: дешевое удобрение вызовет бурный рост — внесите в июне

Многие дачники сажают сразу несколько грядок чеснока. Ведь ароматный овощ славится не только ярким вкусом, но и своими полезными свойствами для здоровья человека. Если вы тоже хотите собрать повышенный урожай, то просто подкормите чеснок в начале лета составом на основе дрожжей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Для его приготовления вам потребуется растворить 10 г сухих дрожжей в ведре теплой воды. Затем в состав нужно будет ввести 6 ст. ложек сахара, 500 г измельченной древесной золы и пол-литра куриного помета. Получившееся средство следует оставить в покое на 5 часов. А когда время пройдет, его необходимо будет пропустить через сито и развести водой в соотношении 1 к 10.

Если полить получившимся удобрением все чесночные грядки в начале июня, то осенью вы соберете невероятно крупный урожай.

Источник: tochka.by