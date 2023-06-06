Почему из-за июньской подкормки чеснок может стать рыхлым: что делать

Иногда садоводы старательно подкармливают чеснок в июне азотом, а потом удивляются, что головки становятся рыхлыми и невкусными, хранятся плохо. Это удобрение вносить под данную культуру уже поздно!

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Важный элемент июньской подкормки – калий. Его внесение ускоряет рост зубчиков и способствует накоплению в них сухого вещества. Головки получаются сочными, крепкими, отлично ведут себя при длительном хранении.

Из минеральных подкормок можно использовать сульфат калия, калимагнезию, монофосфат калия.

Также вы можете подкормить чеснок в июне настоем золы. Причем лучше подходит не древесная зола, а продукт сгорания травы или соломы, так как в ней вдвое больше калия.

Источник: дзен-канал «Уютный дом в цветущем саду»