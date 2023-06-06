Добавьте в стиралку пару ложек — получите белоснежное белье: секрет старой прачки

Стирку можно с легкостью проводить без применения дорогих отбеливателей. Простой нашатырь и перекись превратят ваше белье в белоснежное.

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В барабан стиральной машинки налейте две ложки перекиси водорода и одну ложку нашатырного спирта.

Запустите стирку на деликатном режиме. После окончания процесса прополощите белье еще раз. После этого белье удивит идеальной чистотой и отсутствием пятен. Оно будет таким, будто вы только что его купили.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».