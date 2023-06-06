Лук еще никогда не вырастал таким крупным – узнали одну хитрость: и луковая муха испарилась

Грамотная посадка овощных культур без всякой химии и стимулирующих веществ может значительно увеличить урожайность лука.

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Для этого лук каждый год нужно высаживать на то место, где 2-3 года до этого рос картофель.

Под картошку обычно закладывается большое количество органики и минеральных удобрений. Грунт хорошо структурируется. За счет того, что культура растет достаточно агрессивно, на его площадях образуется мало сорняков. Пахотный слой при этом глубокий. В общем, картофель создает все, чтобы после него отлично рос лук.

Кроме того, картофель выделяет в почву вещества, которые терпеть не могут вредители лука, так что он вырастет крупным, сочным и отлично сохранится.

Источник: дзен-канал «Уральская провинция»