Как предотвратить появление белых червячков на малине — соберете чистый урожай

Сладкую малину очень любят личинки разных вредителей. Белые червячки на ягоде являются потомством малинной мухи, гроздевой листовертки и малинного жука.

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Опытные садоводы начинают бороться с этими вредителями еще ранней весной: собирают их вручную и опрыскивают кусты химией. Однако в июне тоже можно кое-что сделать.

Чтобы червяки оставили ваш будущий урожай в покое, нужно регулярно проводить опрыскивание малинника раствором соды. Для его приготовления необходимо размешать 5–6 столовых ложек порошка в 10 литрах кипяченой воды. Процедуру следует до наступления цветения. Периодичность обработки: каждые 6 дней.

Можете не переживать о качестве ягод. Сода никак не отразится на вкусе урожая. А вот для вредителей этот состав губителен, поэтому червячки не появятся до конца сезона.

Источник: ksew.info