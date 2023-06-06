За день доллар подскочил в цене дважды: высокий курс напугал россиян – что-то происходит

Курс рубля перешел к явно выраженному снижению относительно доллара на торгах Мосбиржи 6 июня. Американской валюте удалось за день подняться в цене дважды.

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В настоящий момент доллар продается за 81,36 рубля. И это при том, что аналитики пророчили укрепление отечественной валюты на фоне подорожавшей нефти.

Евро, к слову, тоже подорожало дважды за 6 июня и в настоящий момент продается за 87,11 рубля.

Некоторые россияне напуганы таким стремительным и резким повышением, люди задумываются, с чем это может быть связано.

Источник: 1prime.ru