Тля осыпалась градом и не появляется: опрыскали этим раствором кусты – эффективнее средства не знаем

Это средство от тли используют рачительные огородники испокон веков, оно отлично показывает себя в действии и абсолютно экологично. Вещество не содержит никакой химии и ничего не стоит.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Насыпьте в ведро 300 граммов древесной золы. Добавьте немного жидкого мыла. Мыло нужно для того, чтобы раствор закрепился на кустарнике. Залейте холодной водой и тщательно перемешайте.

Оставьте настаиваться не менее 24 часов. Процедите и опрыскайте раствором кустарники, пораженные тлей, со всех сторон.

Одной хорошей обработки может хватить на весь сезон.

Источник: дзен-канал «Дом в лесу».