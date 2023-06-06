Полейте этим составом лук и чеснок, если начали желтеть: мгновенно зеленеют, головки с кулак

Если зелень лука или чеснока внезапно стала желтеть, сделайте подкормку с мочевиной и сульфатом магния. Эти вещества моментально помогают решить проблему, сделают культуры более урожайными и сильными.

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Возьмите 10 литров воды, одну столовую ложку с горочкой мочевины или карбамида и одну столовую ложку сульфата магния.

Разведите компоненты и перелейте в лейку с распылителем, полейте сверху прямо на перья лука и чеснока. Через пару дней растения не узнаете.

Культуры в кратчайшие сроки приобретут естественный зеленый вид, вырастут намного быстрее и крепче.

Дело в том, что обменные процессы — от усвоения витаминов и минералов до синтеза хлорофилла — активизируются благодаря ударной дозе азота. Магний участвует в фотосинтезе растений.

Источник: дзен-канал «Сад и огород. Лайф».