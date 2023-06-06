Избавитесь от тли раз и навсегда: поможет полезная подкормка — гениальный способ

Чтобы распрощаться с тлей в саду и огороде, не нужно идти на крайние меры и применять ядовитые химикаты. Ведь магазинные средства вредят не только паразитам, но и самим растениям.

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Опытные дачники рассказали о том, что назойливое насекомое можно победить с помощью раствора нашатырного спирта. Для его приготовления нужно взять 10 литров воды, 50 миллилитров аптечного средства и четверть бруска хозяйственного мыла. Готовый состав следует щедро распылить на пораженные тлей растения.

Вредитель не переживет такой обработки. А вот растения, напротив, останутся очень довольны. Так как раствор нашатырного спирта напитает посадки азотом, который необходим многим культурам для наращивания зеленой массы.

Источник: spbvedomosti.ru