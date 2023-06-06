В июне! Какой вредитель может уничтожить яблоню в начале лета — как понять и что делать

В июне яблоню может серьезно повредить маленькая ночная бабочка, которую называют яблонной плодожоркой.
В начале лета вредители активно откладывают яйца на листьях растения. В итоге в июне-июле появляются гусеницы и вгрызаются в яблочки.
Но решить проблему можно. Весной главным образом наложите на стволы ловчие пояса.
Летом проведите обработки биопрепаратами («Лепидоцид», «Битоксибациллин», «Фитоверм») и выполните отлов гусениц (липкие пояса).
Также очень хорошо помогут и некорневые опрыскивания фосфорно-калийными удобрениями с микроэлементами.
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