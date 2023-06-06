Подглядели для вас в Турции: как там очищают черный нагар со сковородок — стекает полоской

Турецкие кухарки активно используют при мойке подгоревшей посуды соду, соль и обычный столовый уксус. Нанося эти вещества на почерневшие поверхности, они добиваются поразительных результатов.
Этот трюк может повторить каждая российская хозяйка на своей кухне.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Соль и соду по очереди нанесите тонким слоем на почерневшую сковороду. Потом налейте несколько капель любого моющего средства для посуды. Распределите все по поверхности губкой.
Далее разложите салфетки по нанесенному составу и обильно полейте уксусом. Образуется пенная реакция, которая растворит темный нагар. Вам останется только промыть посуду водой, весь черный нагар легко смоется.
Источник: Telegram-канал «Хозяйские хитрости».