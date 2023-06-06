Комары улетят как ошпаренные: посадите «отпугиватели» на участке

Комары могут испортить отдых на даче. Вредители настолько приставучие, что способны искусать любого человека до аллергических реакций. Особенно они опасны для детей.

Конечно, вы можете обработать территорию участка специальной химией, но можно избавиться от насекомых народными способами.

Просто посадите растения-отпугиватели. Это мята, лаванда, валериана, базилик, мелисса, полынь, герань, бархатцы, календула.

Среди деревьев так же есть природные репелленты: черемуха, можжевельник, сосна.

Комары боятся запаха этих растений как огня. Близко насекомые не подлетят.

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