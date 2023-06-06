Необычные цвета и классика: самый трендовый педикюр этого лета — порадуйте свои ножки

Мастер ногтевого сервиса Яна Бежанова рассказала россиянкам о том, какой педикюр будет самым востребованным. По словам эксперта, в моде яркие, привлекающие внимание оттенки.

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Этим летом можно позволить себе смелые эксперименты. В тренде оранжевые, зеленые, желтые и розовые оттенки. Особенно хорошо яркие цвета будут смотреться в матовом исполнении. Это беспроигрышный вариант для загорелых ног. А обладательницам светлой кожи стоит обратить внимание на френч и нюд.

Также специалист отметила, что, независимо от цвета покрытия, педикюр необходимо обновлять один раз в три недели. Если носить покрытие дольше, то возрастает риск получить травму.

Источник: vnimanie.pro