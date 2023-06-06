Узнали, почему не у всех заводится тля: трюк с мылом, который легко повторить

Тля и муравьи разводятся далеко не у каждого садовода на участке. Те, кто регулярно обрабатывают территорию мыльным раствором с нашатырем, не знают бед с вредителями.

Поэтому если не хотите, чтобы ваши растения были поражены насекомыми, воспользуйтесь народным рецептом.

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Натрите 100 граммов хозяйственного мыла, разведите его в 10 литрах воды. Добавьте в данный раствор 2–3 столовые ложки нашатырного спирта. Этим составом опрыскайте пораженные участки растений.

Мыло отлично закрепит состав на культурах, а нашатырь прогонит и тлю, и муравьев из огорода.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, наука и лень».