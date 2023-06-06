Успевшие купить доллары хитро хохочут: последний курс радует только их

Американский доллар на последних торгах Мосбиржи смог удивить даже бывалых инвесторов.

Финансовые эксперты стали активнее говорить об укреплении рубля и падении интереса к американской валюте из-за роста цен на нефть. Ожидалось, что валюта США будет дешеветь и далее.

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Однако у доллара оказался свой план. Курс американской валюты неожиданно вырос на бирже до отметки в 81,12 рубля, понятно, что в банках эта цифра еще больше.

Не удивительно, что ушлые дельцы радостно потерли ручки. Ведь они успели купить доллары по более выгодной стоимости.

Источник: 1prime.ru.