Бросили в воду одну таблетку и полили клубнику: на ягоду ходят смотреть соседи — не видели такой крупной

Янтарная кислота, которая есть в каждой аптеке и стоит сущие копейки, активно стимулирует развитие клубники и ее плодов. При подкормке янтарной кислотой ягода вырастает крупной, сочной и очень сладкой.

Все соседи будут ходить в ваш огород на экскурсию, если вы начнете поливать этой таблеткой растения.

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Необходимо растворить одну таблетку янтарной кислоты в одном литре воды и опрыскать составом клубнику. Вы быстро заметите изменения в виде пышного цветения и высокой урожайности ягоды.

Источник: дзен-канал «Садоеж».