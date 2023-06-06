Забыли про желтые и сухие листья на огурцах: узнали народный рецепт быстрой подкормки

Медовая вода — великолепная подкормка для огурцов. Сладкий раствор действует почти волшебным образом на культуру.

Растения начинают быстро идти в рост, становятся мощными, сильными, сочными, дают высокий урожай вкусных и сладких огурчиков. Вы удивитесь, что такой простой и быстрый раствор столь позитивно влияет на овощи.

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Растворите 3 чайные ложечки меда в 5 литрах теплой, но не горячей воды.

Хорошенько перемешайте состав и полейте каждый кустик под корень по пол-литра свежего раствора.

Источник: дзен-канал «Цветочные технологии».