Полейте свеклу соленой водой — урожай попрет бешеными темпами

Если вы хотите получить богатый урожай свеклы, то следуйте рекомендациям опытных садоводов. Огородники утверждают, что если полить растение соленой водой, то урожай попрет как на дрожжах. Более того, свекла будет очень сладкой.

Сначала разведите одну столовую ложку соли в одном литре воды, хорошо перемешайте. Потом добавьте концентрат в 10 литров воды. Также положите 200 мл просеянной золы.

Потом полейте свеклу полученным раствором. Вы удивитесь результату.

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