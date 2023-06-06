Даже старый желтый унитаз заблестит как новый: просто налейте это внутрь и накройте крышкой

Желтые наслоения на унитазе слетят быстро и легко под воздействием вещества, которое можно приготовить дома.
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Возьмите один стакан 9%-ного уксуса, нагрейте его до 40–50 градусов. Затем добавьте одну чайную ложку пищевой соды и 3–5 капель обычного йода.
Раствором, который у вас получится, тщательно обработайте внутреннюю поверхность унитаза, закройте крышкой и оставьте на ночь. Утром вам останется только смыть все теплой водой.
Источник: дзен-канал «Интернет-газета «Жизнь».