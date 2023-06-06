Чтобы головки у чеснока были с два кулака, поливайте такой подкормкой: в июне

Настой из сорняков отлично напитает чеснок, сделает его мощным, сильным, крупным, вкусным.

Нарвите десятилитровое ведро сорняков, лучше если это будут цветущие одуванчики и крапива, которые особенно полезны.

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Туда же насыпьте 3–4 столовых ложки с горкой горчичного жмыха, залейте доверху водой, накройте крышкой и поставьте в теплое место на 5–7 дней. За это время настой должен забродить и запениться. Это будет означать, что удобрение готово.

Получим подкормку с азотом, калием, фосфором и магнием, а также другими питательными элементами.

Каждые 2 литра такого настоя разбавьте 10 литрами воды, добавьте 1 столовую ложку, без горочки, азофоски.