Посадите рядом с капустой «особые» растения: гусеницы убегут в лес — боятся как огня

Опытные дачники советуют посадить рядом с капустой «особые» растения, которые отпугнут вредителей. И не надо использовать яды, ведь они могут нанести ущерб и вам самим.

Считается, что гусеницы на дух не переносят запах календулы и бархатцев. Поэтому бабочки, почуяв этот аромат, не будут откладывать свои личинки на капусте. Поэтому вопрос с гусеницами решится сам по себе.

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