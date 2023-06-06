Фасоль станет сладкой, как сахар: чудо-удобрение, которое решит все проблемы

Фасоль любит тепло, поэтому важно сажать ее тогда, когда на улице температура воздуха поднимется до +15 °C. Причем вы должны выбрать период, когда холода точно не вернутся. Иначе ростки могут погибнуть.

Перед посадкой землю также нужно обработать компостом. Готовится так: 1 ст.л. суперфосфата, ½ ст.л. калийной соли и 1 ст.л. аммиачной селитры на один квадратный метр. Все это смешайте и разрыхлите почву.

Если вы все сделаете правильно, то у вас вырастет шикарный урожай.

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