Доллар плевал на влияние извне — резко подорожал: люди дрожащими руками считают купюры

Финансовые аналитики еще вчера дружно давали оптимистические прогнозы насчет курса рубля.

Цены на нефть повысились, кроме того, Минфин РФ увеличил объем покупки юаней — все эти факторы должны были укрепить отечественную валюту и негативно повлиять на доллар.

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Однако все пошло не по плану. Торги Мосбиржи 6 июня принесли печальные новости для российской валюты: доллар резко подскочил до 81,12 рубля, евро — до 86,89 рубля.

Неудивительно, что такого разворота событий ждали немногие. Те, кто приобрел доллары по невыгодному курсу, бросились считать свои купюры.

Источник: 1prime.ru.