Доллар плевал на влияние извне — резко подорожал: люди дрожащими руками считают купюры

Доллары. Фото: Global Look Press

Эксперты не смогли предугадать поведения «американца».

Финансовые аналитики еще вчера дружно давали оптимистические прогнозы насчет курса рубля.

Цены на нефть повысились, кроме того, Минфин РФ увеличил объем покупки юаней — все эти факторы должны были укрепить отечественную валюту и негативно повлиять на доллар.

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Однако все пошло не по плану. Торги Мосбиржи 6 июня принесли печальные новости для российской валюты: доллар резко подскочил до 81,12 рубля, евро — до 86,89 рубля.

Неудивительно, что такого разворота событий ждали немногие. Те, кто приобрел доллары по невыгодному курсу, бросились считать свои купюры.

Источник: 1prime.ru.

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