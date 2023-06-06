Доллар обвалился под внешним воздействием: что дальше произойдет с валютой

Американский доллар неожиданно упал на последних торгах Мосбиржи почти на рубль. Его действующий курс на момент публикации данного материала — 80,95 рубля.

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Столь резкое понижение произошло из-за повышения цен на нефть и принятого Минфином решения нарастить объем продаж юаней, считают эксперты.

«Среди позитивных факторов для российской валюты можно отметить ценовой рост в нефти и увеличение объемов продаж юаней в рамках бюджетного правила с 7 июня по 6 июля до 3,6 миллиарда рублей в день», — высказался Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций».

Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург» полагает, что это временное явление. В ближайшие дни доллар будет придерживаться приблизительно достигнутых цифр на торгах. Его колебания будут приблизительно в районе 80,5–82 рублей, считает Григорьев.

Источник: 1prime.ru.