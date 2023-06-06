Подержали вещи в уксусе перед стиркой и поразились эффекту: никакой отбеливатель не нужен

Замачивание в уксусе работает не хуже отбеливателя, а обойдется такая процедура сущие копейки. Кроме того, уксус не портит ткани. Мало того, делает их мягче, чище, а рисунок ярче, работает как кондиционер.

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Приготовьте раствор в нужном количестве из расчета: 1/4 чашки столового девятипроцентного уксуса на одну чашку воды. Поместите белые вещи в необходимое количество такого состава, подержите примерно 15 минут в нем, а лучше оставить на пару часов.