Подержали вещи в уксусе перед стиркой и поразились эффекту: никакой отбеливатель не нужен

Стиральная машина. Фото: Global Look Press

Теперь вы сможете существенно сэкономить на покупке моющих средств.

Замачивание в уксусе работает не хуже отбеливателя, а обойдется такая процедура сущие копейки. Кроме того, уксус не портит ткани. Мало того, делает их мягче, чище, а рисунок ярче, работает как кондиционер.

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Приготовьте раствор в нужном количестве из расчета: 1/4 чашки столового девятипроцентного уксуса на одну чашку воды. Поместите белые вещи в необходимое количество такого состава, подержите примерно 15 минут в нем, а лучше оставить на пару часов.

Далее постирайте вещи в стиральной машинке на нужном цикле. Вы достанете из автомата вещи, которые будут сиять белизной!

Источник: дзен-канал «Хозяйка Зульфия».

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