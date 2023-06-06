Клубнику ведрами будете грести: чем подкормить ягоду в июне - важно успеть в бутонизацию!

Клубника чутко реагирует на заботу и внимание, поэтому дачники стремятся вовремя работать с ягодой. Известно, что удобрять растение нужно трижды за сезон – весной, летом в начале цветения, а затем в период плодоношения. Если все сделать правильно и вовремя, то урожай можно грести ведрами.

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Так, время первой подкормки позади, наступает черед второй. Клубника вот-вот зацветет, это называется периодом бутонизации, и садоводы торопятся внести на грунт раствор с нитрофоской. Требуется 1 ст ложка нитрофоски на 10 литров воды. Исходя из нормы 1 л на куст готовят подкормку и поливают.

По материалам сайта Ogorod