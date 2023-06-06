Колорадский жук не пройдет и личинок не оставит: как победить прожорливого вредителя уксусом - дедовский способ

Когда появляется колорадский жук на картофельном поле, у дачника не так много времени на раздумья. Ведь это один из самых прожорливых вредителей, который способен в короткий срок сожрать всю ботву у растения. Личинки появляются в огромных количествах и все время едят. Так что лучше знать заранее, чем уничтожить этого непрошенного гостя.

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С дедовских времен известен рецепт раствора, который готовится в одночасье, но изгоняет быстро и эффективно. Это самодельное средство на основе уксуса, которого так боится вредитель.

Возьмите 10 л воды, 100 мл уксуса, 200 гр горчичного порошка. Все тщательно размешайте и опрыскайте картофель. Хватает этого объема на сотку, работу обязательно проводить в сухую погоду.

По материалам сайта Belnovosti