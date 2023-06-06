Чем отстирать кухонные полотенца: хватает всего одной таблетки - даже самый замызганный текстиль сияет чистотой

На какие только ухищрения и траты не идут хозяйки в борьбе за чистоту. Порой даже приходится отдавать какие-то немыслимые суммы в хозмаге. Однако не обязательно приносить деньги и силы в жертву, а можно пользоваться народными средствами.

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Например, чтобы отстирать кухонные полотенца, возьмите всего одну таблетку для посудомоечной машины и растворите ее в теплой воде. Если замочить хозяйственный текстиль в этом растворе на час-другой, то даже самые замызганные полотенца засияют чистотой и еще прослужат хозяйке на кухне долго.

По материалам сайта Pensnews