«Наступает полоса препятствий»: таролог Янко предупредила, кто столкнется с большими трудностями в июне

Фото: freepik.com

Таролог назвала два знака зодиака, которые будут терпеть страшные неудачи.

Многие астрологи признавались, что 2023 год будет сложным. Недавно настало лето, которое обычно становится лучшим временем. Однако таролог Галина Янко в беседе с сайтом Teleprogramma.pro рассказала, что случится в июне. Она выделила два знака зодиака, у которых будут большие проблемы. 

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Козерог

У Козерогов наступает полоса препятствий. Каждое решение будет даваться с трудом даже в мыслях, а уж на деле так вообще застой. Сейчас лучше не пытаться изменить судьбу, а просто плыть по течению. Помните, что за каждой неудачей идёт удача. Жизнь не может быть черной. Потерпите и дождитесь белой полосы.

Водолей

У Водолеев в жизни наступает не черный период, а затишье. Штиль. Не планируйте ничего нового, сосредоточитесь на реализации старых проектов.

Справка Teleprogramma.pro:

Галина Янко – биоэнерготерапевт, таролог, парапсихолог и ясновидящая.

Галина Янко. Фото:  Teleprogramma.pro

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