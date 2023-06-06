«Наступает полоса препятствий»: таролог Янко предупредила, кто столкнется с большими трудностями в июне

Многие астрологи признавались, что 2023 год будет сложным. Недавно настало лето, которое обычно становится лучшим временем. Однако таролог Галина Янко в беседе с сайтом Teleprogramma.pro рассказала, что случится в июне. Она выделила два знака зодиака, у которых будут большие проблемы.
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Козерог
У Козерогов наступает полоса препятствий. Каждое решение будет даваться с трудом даже в мыслях, а уж на деле так вообще застой. Сейчас лучше не пытаться изменить судьбу, а просто плыть по течению. Помните, что за каждой неудачей идёт удача. Жизнь не может быть черной. Потерпите и дождитесь белой полосы.
Водолей
У Водолеев в жизни наступает не черный период, а затишье. Штиль. Не планируйте ничего нового, сосредоточитесь на реализации старых проектов.
Справка Teleprogramma.pro:
Галина Янко – биоэнерготерапевт, таролог, парапсихолог и ясновидящая.
Галина Янко. Фото: Teleprogramma.pro