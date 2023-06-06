«Наступает полоса препятствий»: таролог Янко предупредила, кто столкнется с большими трудностями в июне

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Козерог

У Козерогов наступает полоса препятствий. Каждое решение будет даваться с трудом даже в мыслях, а уж на деле так вообще застой. Сейчас лучше не пытаться изменить судьбу, а просто плыть по течению. Помните, что за каждой неудачей идёт удача. Жизнь не может быть черной. Потерпите и дождитесь белой полосы.

Водолей

У Водолеев в жизни наступает не черный период, а затишье. Штиль. Не планируйте ничего нового, сосредоточитесь на реализации старых проектов.

Справка Teleprogramma.pro:

Галина Янко – биоэнерготерапевт, таролог, парапсихолог и ясновидящая.