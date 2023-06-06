«Из крайности в крайность»: астролог Савельева предупредили о климатическом ужасе, который придет в июне

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«Солнце в июне имеет один аспект и то дисгармоничный с Нептуном, это может говорить о том, что может температура из крайности в крайность переходить. Из жары в холод, но учитывая что Нептун находится в своей знаке, а это стихия воды. То скорее всего июнь будет дождливый, температура даже ниже норма, а т. к Юпитер в знаке Тельца.

Юпитер все расширяет, а телец накапливает, то скорее всего это наводнения. Особено на юге. Т. е. как наши курорты не затопило. А в Москве и все что рядом, там больше на ураганы похоже. Солнце в знаке Близнецов, а Близнецы — стихия воздуха, т.е сильный ветер. А за сильным ветром могут стоять ураганы.

Землетрясения не увидела. Сатурн в водном знаке и слабо аспектирован и не так поражен. И уран в хороших аспектах, что бы дало разрушительную непредсказуемость. А вот магнитные бури это может быть», – поделилась астролог.