«Из крайности в крайность»: астролог Савельева предупредили о климатическом ужасе, который придет в июне

В 2023 году уже произошло много катаклизмов. Сначала землетрясения, потом случились извержения вулканов. Многие беспокоятся, что это не последние сюрпризы природы. Для сайта Teleprogramma.pro астролог Анна Савельева поделилась своим прогнозом на июнь. Она предупредила о непогоде.
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«Солнце в июне имеет один аспект и то дисгармоничный с Нептуном, это может говорить о том, что может температура из крайности в крайность переходить. Из жары в холод, но учитывая что Нептун находится в своей знаке, а это стихия воды. То скорее всего июнь будет дождливый, температура даже ниже норма, а т. к Юпитер в знаке Тельца.
Юпитер все расширяет, а телец накапливает, то скорее всего это наводнения. Особено на юге. Т. е. как наши курорты не затопило. А в Москве и все что рядом, там больше на ураганы похоже. Солнце в знаке Близнецов, а Близнецы — стихия воздуха, т.е сильный ветер. А за сильным ветром могут стоять ураганы.
Землетрясения не увидела. Сатурн в водном знаке и слабо аспектирован и не так поражен. И уран в хороших аспектах, что бы дало разрушительную непредсказуемость. А вот магнитные бури это может быть», – поделилась астролог.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro