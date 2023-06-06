Огурцы попрут от этого удобрения: копеечное из аптеки - в деревне давно так поливают

Деревенские дачники давно используют йод на огороде, чтобы помочь растениям в росте и развитии, а также защите от болезней. Ведь уже известно, что после обработки раствором йода у растений повышается иммунитет, они более устойчивы к неблагоприятным условиям, противостоят вредителям.

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Настойка йода всегда есть в любой аптечке, и применяют ее еще и как подкормку. На грядке с огурцами такой раствор используют и в качестве опрыскивания, и для полива.

Сейчас самое время полить грядку. После майской высадки как раз прошло необходимое количество недель. В 10 литрах отстоянной воды комнатной температуры вносят 5 капель обычного йода и сразу отправляют на полив. На саженец расход минимальный – пол-литра подкормки.

По материалам сайта infodacha.ru