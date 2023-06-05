Тля пропадет после двух обработок: не останется ни одной — поможет шипучий напиток

В борьбе с тлей огородники не брезгуют никакими средствами. Если вы все еще в поиске эффективного рецепта, то обязательно попробуйте угостить вредителя колой.

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Опытные дачники утверждают, что достаточно всего двух обработок раствором этой газировки, чтобы проблемы с тлей остались позади.

Для приготовления средства нужно развести 100 мл напитка в 1 л чистой воды. Получившийся состав необходимо распылить на зараженные грядки и садовые деревья.

Тле очень не понравится такое угощение. Большая часть насекомых испустит дух после первого опрыскивания. Но расслабляться не стоит. Через несколько дней процедуру следует повторить. Это нужно для того, чтоб у паразита не осталось ни одного шанса.

Источник: издание belnovosti.by