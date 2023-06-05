Работающим пенсионерам могут увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск: больше месяца отдыха

Примечательно, что его хотят продлить на семь календарных дней — до 35. Об этом поведал юрист «Европейской юридической службы» Станислав Огородников.

«Законопроект пока не внесен в Госдуму официально и находится на согласовании в Российской трехсторонней комиссии (куда входят представители правительства, работодателей и профсоюзов)», — пояснил он, пишет LIFE.

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Также эксперт напомнил, что на данный момент в ряде регионов для пожилых людей предусмотрен льготный проезд в дачный сезон. К примеру, платить меньше можно в Санкт-Петербурге, Иркутской и Челябинской областях. А вот для пенсионеров в Москве и Московской области проезд в пригородном транспорте бесплатный весь год.