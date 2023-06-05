Что нужно сделать, чтобы картофель не был пустотелым и черным внутри — дельные советы

Иногда случается так, что с виду крупная и ровная картошка оказывается пустотелой. Если ее разрезать, то внутри можно обнаружить опробковевшую темную полость. Такой овощ пригоден для употребления в пищу. Но половину картофелины придется обрезать и выбросить.

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Чаще всего такие дефекты встречаются у скороспелых сортов. Но и обычная картошка от этой напасти тоже не застрахована. Основной причиной появления полостей является неправильный уход за культурой.

Чтобы избежать таких неприятностей, растение необходимо регулярно поливать. Перепады от сильной сухости грунта до чрезмерного увлажнения неизбежно приведут к появлению внутренних дефектов.

Второй момент, который негативно сказывается на качестве овоща, — слишком поздний сбор урожая. Картошку следует выкапывать сразу после того, как пожелтеет ботва.

Источник: ogorod.ru