Колорадский жук сгинет, не успев отложить яйца: опрыскивать ничего не нужно — совет эксперта

Ведущий телепрограммы «Фазенда» Андрей Туманов рассказал о том, что в борьбе с колорадским жуком эффективнее всего работает ручной сбор паразита. По словам эксперта, потребуется всего три обхода, чтобы избавить огород от вредителя на весь сезон.
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Фишка в том, чтобы сделать все вовремя: первый сбор полосатого жука нужно провести сразу по всходам. Остальные два — с интервалом в несколько дней.
Если не упустить момент, то взрослые особи просто не успеют дать потомство. И ваш картофель останется невредимым. Ведь именно личинки наносят основной вред посадкам.
Источник: sotki.ru