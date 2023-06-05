Наступит белая полоса: назван главный любимчик Венеры, которого удача не покинет два месяца

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По ее словам, представителям этого знака зодиака в течение двух месяцев будет сопутствовать удача. Однако некоторых трудностей в отношениях не избежать. Это может подтолкнуть к карьерному росту.