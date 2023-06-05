Наступит белая полоса: назван главный любимчик Венеры, которого удача не покинет два месяца

Многие астрологи предупреждали, что 2023 год будет сложным. Однако некоторым знакам зодиака все же улыбнется фортуна. Специалист по звездам Людмила Митрохина поделилась своим прогнозом на лето, назвав главного любимца Венеры. Она отметила, что у Овнов начнется белая полоса, которая продлится до конца июля.
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По ее словам, представителям этого знака зодиака в течение двух месяцев будет сопутствовать удача. Однако некоторых трудностей в отношениях не избежать. Это может подтолкнуть к карьерному росту.
«Июнь и июль для Овнов обернутся страстным и эмоциональным периодом. Они должны быть готовы к конфликтам со второй половинкой, но разбушевавшуюся энергию необходимо направить в работу. Только в этом случает представители этого знака зодиака смогут добиться желаемого карьерного взлета», – заявила астролог. Об этом пишут 7days.