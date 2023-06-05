Чем полить герань, чтобы она ярко и пышно цвела до осени — оживут даже чахлые кусты

Если герань так и не пришла в себя после продолжительной зимы. Самое время исправить ситуацию. Нужно подпитать растение правильным составом в июне, и оно будет пышно цвести до самой осени.

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Чтобы герань быстро пошла в рост и порадовала вас новыми бутонами, подкормите ее раствором янтарной кислоты. Для его приготовления измельчите 2 таблетки аптечного средства и растворите этот порошок в 1 литре отстоявшейся воды.

Сначала полейте растения обычной водой, а затем внесите под корень получившееся средство. Эффект этого необычного удобрения вы увидите уже через несколько дней. А чтобы сохранить полученный результат, проводите такую подкормку 1 раз в месяц.

Источник: издание belnovosti.by