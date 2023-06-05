Эти модели платьев сделают вас стройнее — советы стилиста

Стилист Ксения Болилая рассказала о том, что правильно подобранная одежда способна уменьшить окружность талии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
По словам эксперта, женщинам с пышными формами следует присмотреться к платьям с завышенной талией и V-образным вырезом. При этом форма юбки может быть прямой, трапециевидной или расклешенной.
Женщина в платье с V-образным вырезом и высокой талией. Фото: freepik.com/freepik
Ткань тоже имеет значение. Отлично подойдут трикотажные вещи или модели из денима и шерсти.
Немаловажную роль играет и цвет изделия. Чтобы выглядеть стройнее, рекомендуется остановить свой выбор на более темном наряде.
Что касается длины: специалист советует себя не ограничивать. Платье может быть в пол или коротким. Главное, чтобы вам было в нем комфортно.
Источник: vnimanie.pro