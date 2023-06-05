Эти модели платьев сделают вас стройнее — советы стилиста

Фото: freepik.com/freepik

Женщинам с пышными формами можно носить любую длину.

Стилист Ксения Болилая рассказала о том, что правильно подобранная одежда способна уменьшить окружность талии.

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По словам эксперта, женщинам с пышными формами следует присмотреться к платьям с завышенной талией и V-образным вырезом. При этом форма юбки может быть прямой, трапециевидной или расклешенной. 

Женщина в платье с V-образным вырезом и высокой талией. Фото: freepik.com/freepik

Ткань тоже имеет значение. Отлично подойдут трикотажные вещи или модели из денима и шерсти. 

Немаловажную роль играет и цвет изделия. Чтобы выглядеть стройнее, рекомендуется остановить свой выбор на более темном наряде. 

Что касается длины: специалист советует себя не ограничивать. Платье может быть в пол или коротким. Главное, чтобы вам было в нем комфортно.

Источник: vnimanie.pro

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