Эти модели платьев сделают вас стройнее — советы стилиста

Ткань тоже имеет значение. Отлично подойдут трикотажные вещи или модели из денима и шерсти.

Немаловажную роль играет и цвет изделия. Чтобы выглядеть стройнее, рекомендуется остановить свой выбор на более темном наряде.

Что касается длины: специалист советует себя не ограничивать. Платье может быть в пол или коротким. Главное, чтобы вам было в нем комфортно.

Источник: vnimanie.pro