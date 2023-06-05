Не откладывайте покупки: скоро цены на эти товары повысятся — дело не только в курсе доллара

Сертифицированный финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова рассказала о том, что в ближайшем будущем ожидается повышение цен на импортную технику.

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По словам эксперта, это коснется телефонов, фотоаппаратов, принтеров, видеокамер, а также различных приборов учета. Рост стоимости неизбежен, потому что в скором времени будет будет увеличен минимальный таможенный сбор. Если раньше за небольшую партию зарубежного товара можно было заплатить 775 рублей, то теперь придется выложить 30 000 рублей.

К тому же не стоит забывать и о возможном изменении курса доллара. Это тоже, несомненно, отразится на конечной цене.

Источник: vnimanie.pro