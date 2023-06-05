Как отпугнуть мух от своей квартиры: москитная сетка не нужна — все просто

Если вы все еще не собрались установить москитные сетки на окна, то можете вычеркнуть этот пункт из списка важных дел. Так как опытные хозяйки рассказали о том, что мух можно отпугнуть с помощью воды и чеснока.

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Для этого необходимо нарезать несколько зубчиков ароматного овоща и залить их прохладной водой. Емкость с чесноком следует разместить на каждом подоконнике.

Мухи, как и другие насекомые, очень чувствительны к запахам. А аромат чеснока они просто не переносят. Поэтому можете смело положиться на эту невидимую преграду: все вредители будут пролетать мимо.

Источник: издание belnovosti.by