«Самое время исправлять былые ошибки»: Володина раскрыла, как ретроградная Венера отразится на людях

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«Венера переходит в знак Льва и проводит там долгие четыре месяца, до октября. А все по причине того, что будет ретроградно в конце лета. Что такое Венера во Льве? Время проявлять щедрость к близким, блистать талантами, время укреплять уверенность в себе!

А еще, признаюсь по секрету, что это самое время вспоминать и исправлять былые ошибки, допущенные в личной жизни. И тогда с 27 июля по 4 сентября повышается вероятность того, что вы сможете вернуть вторую любовь», – заявил Володина в своем Телеграм-канале.