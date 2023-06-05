«Самое время исправлять былые ошибки»: Володина раскрыла, как ретроградная Венера отразится на людях

Василиса Володина много лет строит карьеру астролога. Она стала известной благодаря шоу «Давай поженимся». Блондинка в обычной жизни также часто дает прогнозы. На этот раз она рассказала, что уже с 5 июня начнется необычный период – Венера во Льве. А конец лета будет увенчан ретроградной Венерой во Льве. Это отразится на жизнях людей.
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«Венера переходит в знак Льва и проводит там долгие четыре месяца, до октября. А все по причине того, что будет ретроградно в конце лета. Что такое Венера во Льве? Время проявлять щедрость к близким, блистать талантами, время укреплять уверенность в себе!
А еще, признаюсь по секрету, что это самое время вспоминать и исправлять былые ошибки, допущенные в личной жизни. И тогда с 27 июля по 4 сентября повышается вероятность того, что вы сможете вернуть вторую любовь», – заявил Володина в своем Телеграм-канале.