Как защитить клубнику от вредителей во время плодоношения — обязательно к применению

Клубника — настоящее лакомство для многих вредителей. Если замешкаться, то можно остаться без ягод. Поэтому, чтобы не конкурировать с многочисленными букашками, необходимо защитить эту культуру с помощью народного средства из древесной золы.

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Чтобы приготовить спасительный состав, нужно растворить 1,5 кг золы и 25 г хозяйственного мыла в 5 литрах кипятка. Остывшее средство следует пропустить через марлю и использовать для опрыскивания клубники.

Этот раствор отпугнет вредителей в первый же день. Для закрепления результата обработку необходимо повторить через 5 суток.

Источник: издание belnovosti.by